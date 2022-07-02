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НОВОСТИ

В штате Нью-Йорк собираются ограничить право на ношение оружия

09:22 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло в пятницу закон, значительно ограничивающий ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, новый закон запрещает иметь при себе оружие в большинстве общественных мест, таких как метро, парки, больницы, стадионы и детские сады. Помимо этого, огнестрельное оружие нельзя будет хранить в помещениях, хозяева которых не дали соответствующего разрешения.

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