0
0
115
НОВОСТИ

Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции лишь поставит под удар их жителей — Володин

09:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он, комментируя высказывания мэра финского города Лаппеэнранта.

Володин заметил, что, по мнению мэра Киммо Ярак, это создаст чувство безопасности. «Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — указал председатель Госдумы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:22 03.07.2022
Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны
0
365
12:30 03.07.2022
Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
0
385
10:00 03.07.2022
База НАТО может появиться в финской Южной Карелии, прямо у границы с РФ
0
412
21:15 02.07.2022
«Санди таймс» рассказала о разном отношении стран НАТО к конфликту на Украине
0
605
14:45 02.07.2022
Лисичанск находится в полном окружении - Марочко
0
681
13:32 01.07.2022
Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
0
899
13:20 01.07.2022
В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
0
873
09:00 01.07.2022
Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
0
910
14:00 30.06.2022
ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР
0
1052
13:20 30.06.2022
МО РФ сообщило об обмене 144 на 144 военных по указанию Верховного главнокомандующего
0
989

Возврат к списку