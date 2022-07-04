Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции лишь поставит под удар их жителей — Володин
09:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он, комментируя высказывания мэра финского города Лаппеэнранта.
Володин заметил, что, по мнению мэра Киммо Ярак, это создаст чувство безопасности. «Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — указал председатель Госдумы.
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