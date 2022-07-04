Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции лишь поставит под удар их жителей — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он, комментируя высказывания мэра финского города Лаппеэнранта.

Володин заметил, что, по мнению мэра Киммо Ярак, это создаст чувство безопасности. «Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — указал председатель Госдумы.