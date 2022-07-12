Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии
20:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Александр Лукашенко своим указом освободил начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александра Шкиренко.
«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
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