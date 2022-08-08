США передали Украине «множество сотен» ракет для HIMARS, поставки продолжатся — Пентагон

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты наладили стабильные поставки Украине снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, передано уже «множество сотен» таких боеприпасов и в будущем следует ожидать продолжения данных шагов Вашингтона. Об этом сообщил в понедельник на брифинге, посвященном предоставлению Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он отказался уточнить, сколько именно ракет для HIMARS входит в нынешний пакет. «Мы никогда не называли точное число ракет. Не хотим уведомлять россиян обо всех деталях», — заявил заместитель главы военного ведомства США.

«Мы предоставили множество сотен этих систем (ракет — прим. ТАСС) за последние несколько недель, но я не буду вдаваться в детали насчет точного числа в нынешнем пакете», — отметил Кол. «Мы, — утверждал замминистра, — теперь находимся в таком ритме поставок, при котором они прибывают со стабильной периодичностью». Можно ожидать, что такие боеприпасы будут включены и в следующий пакет американской военной помощи Киеву, подчеркнул Кол.