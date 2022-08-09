В Запорожской области не исключают вариант онлайн-голосования на референдуме
09:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Запорожской области не исключают вариант онлайн-голосования на референдуме по вхождению в состав России, если будет найдена техническая возможность, так как есть большой запрос от жителей, сообщил ТАСС во вторник член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Очень большое количество запросов, оно исчисляется уже тысячами, в личку пишут, в наш чат „Запорожские заботы“ жители Запорожской области, которые живут на территориях, к сожалению, подконтрольных режиму Зеленского, о том, как бы им проголосовать — может быть электронное голосование, еще что-то. Пока мы технической возможности такой не видим, но не исключаем подобной технологии, если будет найдено техническое решение», — сказал Рогов.
Он уточнил, что для проведения онлайн-голосования необходимо обеспечить информационную безопасность. «Если человек, будучи в [городе] Запорожье проголосует на референдуме, то понятно, к нему может прийти СБУ, его личные данные [станут публичными], поэтому тут рисков достаточно много. Также много запросов как проголосовать запорожцам, которые находятся за ее пределами, особенно много таковых в Москве, в Санкт-Петербурге, Белгороде, Ростове, ну то есть в массе российских городов, количество которых исчисляется многими тысячами», — добавил он, ответив, что запрос высокий, но пока этот вопрос не решен.
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