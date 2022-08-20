С начала СВО из Запорожской области уехало порядка 15-20% населения

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 15-20% населения выехало с территории Запорожской области с начала спецоперации РФ на Украине. Об этом в субботу сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий в интервью, размещенном в его телеграм-канале.



«Многие, конечно, выехали [с территории области], кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном выехали менеджеры среднего звена и руководители», — сказал он.



Тем не менее, подчеркнул Балицкий, люди уже возвращаются в регион. «Очень многие сейчас возвращаются, приступают к своей работе», — отметил он.



