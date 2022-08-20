С начала СВО из Запорожской области уехало порядка 15-20% населения
13:50 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Многие, конечно, выехали [с территории области], кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном выехали менеджеры среднего звена и руководители», — сказал он.
Тем не менее, подчеркнул Балицкий, люди уже возвращаются в регион. «Очень многие сейчас возвращаются, приступают к своей работе», — отметил он.
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