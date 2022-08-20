Рост самозанятых отчасти понижает уровень безработицы - Минтруда
14:35 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Низкий уровень безработицы отчасти связан с активным приростом самозанятости», — отметила она.
Согласно данным Росстата за июнь, уровень безработицы в РФ остается рекордно низким (3,9%). Как отметила Мухтиярова, сейчас в центрах занятости населения зарегистрировались 675 тыс. безработных, что, по словам замминистра труда, мало отличается от показателя последних месяцев (660-696 тыс. граждан). В то же время число граждан, которые работают в режиме неполного рабочего дня, составляет чуть менее 142 тыс., что выше, чем в начале марта, но существенно ниже, чем в пандемию. Такая же ситуация прослеживается по количеству работников, находящихся в простое (106,4 тыс. человек), уточняет Мухтиярова.
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