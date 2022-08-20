На дистанционное обучение перейдут 13 школ в приграничных районах Курской области

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дистанционный формат обучения введут в 13 школах Курской области, расположенных на приграничных с Украиной территориях, для обеспечения безопасности детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в субботу глава региона Роман Старовойт.



«Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников», — написал Старовойт.



Онлайн-формат введут две школы в Беловском районе, три школы и три филиала в Глушковском районе, четыре школы в Кореневском, четыре в Суджанском. Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях, будет организован подвоз детей.



