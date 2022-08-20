Доказательства химического терроризма киевского режима РФ направит в ОЗХО

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация готовит для направления в ОЗХО подтверждающие документы с результатами всех анализов российских военнослужащих, госпитализированных с признаками сильного отравления после выполнения задач в Запорожской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.



«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — говорится в сообщении.



