Доказательства химического терроризма киевского режима РФ направит в ОЗХО
16:10 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — говорится в сообщении.
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