Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА
21:00 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хочется сказать киевскому режиму — несмотря на то, что вы пытаетесь нас запугать, — все равно мы будем жить мирной жизнью, мы будем строить эту жизнь, мы будем стремиться к нашему будущему и будем проводить праздники, дети пойдут в школу 1 сентября», — сказала она.
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