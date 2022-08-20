0
0
131
НОВОСТИ

Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА

21:00 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный год в Мелитополе начнется традиционно 1 сентября, несмотря на атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в субботу глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко в своем телеграм-канале.

«Хочется сказать киевскому режиму — несмотря на то, что вы пытаетесь нас запугать, — все равно мы будем жить мирной жизнью, мы будем строить эту жизнь, мы будем стремиться к нашему будущему и будем проводить праздники, дети пойдут в школу 1 сентября», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:55 20.08.2022
В Ирландию прибыло судно в украинской сельхозпродукцией
0
152
20:50 20.08.2022
Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ
0
166
19:20 20.08.2022
Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр
0
246
19:10 20.08.2022
Желаемого эффекта западные санкции против РФ не достигли - журнал
0
301
18:50 20.08.2022
При перебоях с электричеством зимой в Швейцарии не исключают бунтов и грабежей - полиция
0
281
17:50 20.08.2022
С 1 августа из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна
0
313
17:40 20.08.2022
Крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд остается РФ
0
314
16:20 20.08.2022
В столичном воздухе в полтора-два раза уменьшилась концентрация вредных веществ
0
359
16:10 20.08.2022
Доказательства химического терроризма киевского режима РФ направит в ОЗХО
0
424
15:30 20.08.2022
РВИО планирует выпустить «Черную книгу преступлений бандеровцев»
0
388

Возврат к списку