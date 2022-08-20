Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный год в Мелитополе начнется традиционно 1 сентября, несмотря на атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в субботу глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко в своем телеграм-канале.



«Хочется сказать киевскому режиму — несмотря на то, что вы пытаетесь нас запугать, — все равно мы будем жить мирной жизнью, мы будем строить эту жизнь, мы будем стремиться к нашему будущему и будем проводить праздники, дети пойдут в школу 1 сентября», — сказала она.



