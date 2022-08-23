0
0
34
НОВОСТИ

В Киев прибыл президент Польши, чтобы обсудить поддержку Украины

10:20 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского», — сказал Шрот.

«Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <…> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле», — отметил глава канцелярии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 23.08.2022
Глава комитета Бундестага высказалась за увеличение поставок оружия Украине
0
95
09:35 23.08.2022
Филиппинам и Южному Китаю угрожает тропический шторм «Маон» - метеорологи
0
172
09:30 23.08.2022
Из-за наводнений и засухи в США не были засеяны почти 2,6 млн га полей - Минсельхоз
0
181
09:25 23.08.2022
Для США и ЕС Трасс «не самый популярный вариант» на международный арене
0
210
22:30 22.08.2022
Госдеп США отреагировал на убийство Дарьи Дугиной
0
836
20:08 22.08.2022
«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов
0
714
19:51 22.08.2022
Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
0
682
19:34 22.08.2022
Эрдоган: Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского
0
707
19:10 22.08.2022
Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ
0
708
19:00 22.08.2022
Курс евро к доллару упал до уровня 2002 года
0
749

Возврат к списку