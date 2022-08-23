В Киев прибыл президент Польши, чтобы обсудить поддержку Украины
10:20 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского», — сказал Шрот.
«Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <…> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле», — отметил глава канцелярии.
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