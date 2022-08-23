В Киев прибыл президент Польши, чтобы обсудить поддержку Украины

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.



«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского», — сказал Шрот.



«Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <…> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле», — отметил глава канцелярии.



