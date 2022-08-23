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К сентябрю туры на курорты РФ подешевеют максимум на 15% - АТОР

11:25 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость туров на курорты юга России к началу сентября снизится не более чем на 15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По оценке экспертов, максимального — до 15% — снижения цены стоит ждать от небольших отелей бюджетного и среднего сегмента. Гостиницы высокого уровня не будут менять установленные тарифы», — говорится в сообщении.

Стоимость туров на российский юг к началу сентября снизится максимум на 8-10%, в то время как в прошлые годы снижение доходило до 25-30%, рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, значительного удешевления путевок не произойдет из-за высокой загрузки отелей, особенно в Краснодарском крае.

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