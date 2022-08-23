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В Екатеринбурге второй день стоит дымка от пожаров в ХМАО и Коми

11:35 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики зафиксировали в Екатеринбурге легкую дымку от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Коми. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре во вторник.

«Очаги природных пожаров возникают во многих районах этой территории, а дымные шлейфы распространяются на тысячу километров в условиях устойчивой атмосферной антициклонической циркуляции. Второй день легкая дымка отмечается и в Екатеринбурге, существенного запаха гари не ощущается. На снимке полярно-орбитального космического аппарата видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми», — цитирует Уральский гидрометцентр главного синоптика Галину Шепоренко. В беседе с корр. ТАСС синоптик уточнила, что легкая дымка в Екатеринбурге наблюдается из-за природных пожаров в ХМАО и Республике Коми.

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