В Крым в 1,5 раза увеличили число коек для больных с коронавирусом
13:35 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы заражения коронавирусом на полуострове начали расти с конца июля, 10 августа впервые с начала апреля выявили более 200 случаев заражения новым коронавирусом. В Минздраве региона отмечали, что показатели растут, как и по всей стране. Увеличивается и число пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении.
«В Республике Крым число развернутых коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями увеличено до 669, из которых 589 — для взрослых, 80 — для детей», — говорится в сообщении.
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