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В Крым в 1,5 раза увеличили число коек для больных с коронавирусом

13:35 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коечный фонд в Крыму для больных с коронавирусом и внегоспитальными пневмониями увеличили до 669 мест, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Темпы заражения коронавирусом на полуострове начали расти с конца июля, 10 августа впервые с начала апреля выявили более 200 случаев заражения новым коронавирусом. В Минздраве региона отмечали, что показатели растут, как и по всей стране. Увеличивается и число пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении.

«В Республике Крым число развернутых коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями увеличено до 669, из которых 589 — для взрослых, 80 — для детей», — говорится в сообщении.

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