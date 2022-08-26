Глава МО Турции заявил, что из Украины вывезено около 800 тыс. тонн сельхозпродукции

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 800 тыс. тонн сельхозпродукции вывезено из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация зерновых договоренностей. Об этом сообщил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала «А-хабер».



«Зерновой коридор в рамках достигнутых по нему договоренностей действует успешно, проблем нет. К настоящему времени с Украины вывезено порядка 800 тыс. тонн сельхозпродукции», — сказал он.



По словам турецкого министра, из украинских портов вышли 36 судов с грузом, 39 направились за загрузкой. «Мы поддерживаем постоянные контакты с Россией и Украиной, внимательно отслеживаем ситуацию. Активно действует Совместный координационный центр», — добавил Акар.



