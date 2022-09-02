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В Аргентине пытались убить вице-президента страны

09:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.

«Сегодня около 21:00 [03:00 мск] мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановление демократии», — сказал он в четверг в обращении к нации.

Ранее в четверг полиция задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента у ее дома в Буэнос-Айресе. На кадрах, показанных в эфире телеканала «Синко нотисиас», видно, как стоявший в толпе мужчина смог приблизиться к Фернандес де Киршнер с оружием практически вплотную.

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