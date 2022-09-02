В Аргентине пытались убить вице-президента страны
09:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.
«Сегодня около 21:00 [03:00 мск] мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановление демократии», — сказал он в четверг в обращении к нации.
Ранее в четверг полиция задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента у ее дома в Буэнос-Айресе. На кадрах, показанных в эфире телеканала «Синко нотисиас», видно, как стоявший в толпе мужчина смог приблизиться к Фернандес де Киршнер с оружием практически вплотную.
НОВОСТИ
- 09:38 02.09.2022
- Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке
- 09:32 02.09.2022
- В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся
- 09:12 02.09.2022
- Объем кредитования застройщиков жилья Сбером за 8 месяцев года вырос в 1,5 раза
- 09:05 02.09.2022
- Сотрудники Запорожской АЭС рассказали Гросси, откуда ведутся обстрелы станции — Рогов
- 09:00 02.09.2022
- Около пяти мощных взрывов произошли в Мелитополе
- 22:55 01.09.2022
- Лаврова и Кулебу пригласили на заседание СБ ООН 22 сентября
- 21:07 01.09.2022
- В День знаний более 13 тысяч детей сотрудников Сбера пошли в первый класс
- 20:40 01.09.2022
- ФСБ и Минобороны РФ пока не дают разрешение за запуск поездов из Крыма в Северную Таврию
- 20:31 01.09.2022
- МАГАТЭ устанавливает на ЗАЭС постоянное присутствие - Гросси
- 19:10 01.09.2022
- Россия хочет заслушать сообщение директора МАГАТЭ на Совбезе ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать