Объем кредитования застройщиков жилья Сбером за 8 месяцев года вырос в 1,5 раза
09:12 02.09.2022
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года Сбербанк за 8 месяцем года нынешнего в 1,5 раза увеличил объем выдачи кредитов девелоперам жилья. Сумма достигла 1,2 трлн руб., сообщил РИА Новости зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В компанию за это время было подано 1350 заявок на кредиты от застройщиков, практически столько же, сколько и в прошлом году. Как отмечает Попов, за первые четыре месяца 2022 года результаты Сбербанка по выдаче кредитов застройщикам оказались на 15% меньше, чем годом ранее. Однако затем спрос на проектное финансирование восстановился.
Сейчас Сбербанк финансирует строительство 46,6 млн кв м жилья, в России на него приходится 55% всех кредитов, выданных девелоперам жилья.
"С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем, - говорит Попов. - Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в "экономе" или "комфорте", но даже в классе "люкс", где стоимость квадратного метра стартует от 2 млг рублей. На все есть спрос".
Согласно имеющимся прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более 2 000 новых кредитных договоров на финансирование жилья примерно на 2,5 трлн руб.
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