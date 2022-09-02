Часть российских отелей могут быть переформатированы в апартаменты и проданы, считают в Сбербанке

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Некоторые российские гостиницы, ориентированные на деловой туризм, могут переформатировать в апартаменты и продать. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, по деловому туризму в РФ, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, ударили сначала пандемия коронавируса, а затем фактически полное отсутствие иностранных туристов из-за осложнения отношений РФ с Западом.

"Гостиничный номер в Москве в качественном отеле под управлением международного оператора теперь стоит меньше 10 000 рублей в сутки – такие цены были на рынке десять и более лет назад, - отметил Попов. - Поэтому наш прогноз, что многие действующие гостиницы на основных направлениях бизнес-туризма могут быть переформатированы в апартаменты и проданы".

По словам топ-менеджера Сбербанка, обычно отели, о которых идет речь, находятся в хороших местах, где стоимость квадратного метра достигает 600-700 тыс. руб. "Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?" – отмечает представитель Сбербанка.