Валютные счета россиян с привязкой к курсу фактически стали рублевыми - ЦБ РФ
10:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Привязка к курсу превратила валютные счета российских граждан в де-факто рублевые, в то время как, вводя комиссию за хранение валюты, банки делают "благое дело". Об этом в опубликованном в пятницу интервью РБК заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.
"<...> исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", - цитирует слова первого зампреда ЦБ издание. По его словам, именно это снижает привлекательность валютных счетов для россиян и девалютизирует экономику в целом.
При этом исполнение банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, заверил Тулин. В интервью газете он пояснил, что интересы физлиц при хранении валюты в банках защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях". Однако природа депозитных продуктов претерпела изменения из-за трудностей с проведением валютных операций.
НОВОСТИ
- 11:20 02.09.2022
- Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране на фоне экономических проблем — доклад
- 11:05 02.09.2022
- Персонал Запорожской АЭС попросил МАГАТЭ обеспечить им безопасность — Рогов
- 11:00 02.09.2022
- Деятельность «Гринпис» и WWF в России вызывает вопросы — спецпредставитель президента РФ
- 10:32 02.09.2022
- Россияне стали тратить на покупки в онлайне в среднем на 12% меньше - исследование
- 10:05 02.09.2022
- ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара — ВГА
- 10:00 02.09.2022
- Участника штурма Капитолия приговорили к 10 годам тюремного заключения — ТВ
- 09:48 02.09.2022
- Часть российских отелей могут быть переформатированы в апартаменты и проданы, считают в Сбербанке
- 09:38 02.09.2022
- Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке
- 09:32 02.09.2022
- В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся
- 09:20 02.09.2022
- В Аргентине пытались убить вице-президента страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать