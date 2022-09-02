Валютные счета россиян с привязкой к курсу фактически стали рублевыми - ЦБ РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привязка к курсу превратила валютные счета российских граждан в де-факто рублевые, в то время как, вводя комиссию за хранение валюты, банки делают "благое дело". Об этом в опубликованном в пятницу интервью РБК заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

"<...> исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", - цитирует слова первого зампреда ЦБ издание. По его словам, именно это снижает привлекательность валютных счетов для россиян и девалютизирует экономику в целом.

При этом исполнение банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, заверил Тулин. В интервью газете он пояснил, что интересы физлиц при хранении валюты в банках защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях". Однако природа депозитных продуктов претерпела изменения из-за трудностей с проведением валютных операций.