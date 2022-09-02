Россияне стали тратить на покупки в онлайне в среднем на 12% меньше - исследование

10:32 Источник: Газета.Ru

Средний чек онлайн-покупки россиянина этим летом упал на 12% — с 1354 рублей до 1187 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба сервиса электронных платежей ЮMoney.

Также аналитики сервиса пришли к выводу, что общее количество онлайн-покупок по всем товарным категориям с 1 июня по 31 августа 2022 года выросло на 15%, а обороты платежей — на 3% относительно аналогичного периода прошлого года. Газета.Ru