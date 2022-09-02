Путин посетит учения «Восток-2022» — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на Дальний Восток посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«6 сентября он (Путин — прим. ТАСС) будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооруженных сил „Восток-2022“. Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября», — сказал представитель Кремля.