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Четыре управляемые ракеты попали в жилой дом в Херсоне

13:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб области.

«Четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные ВСУ, попали в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Кольцова, 49, в городе Херсоне», — сказал он.

Обломки ракет, попавших в жилой многоквартирный дом в Херсоне, совпадают с фрагментами иностранных ракет, обнаруженными на месте обстрелов Каховской ГЭС, также сообщили в экстренных службах области.

«Найденные обломки ракет совпадают с обломками, найденными на месте обстрела Каховской ГЭС. Это означает, что украинская власть при помощи зарубежных партнеров продолжают уничтожать мирное населения Херсонской области», — заявили там.

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