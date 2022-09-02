Большинство венгров не поддерживают санкции ЕС против России — опрос
15:12 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство граждан Венгрии выступают против санкций Евросоюза в отношении России и оказания военной помощи Украине, считая, что подобные действия наносят ущерб самой Европе и лишь затягивают конфликт в соседней стране. Таковы опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Szazadveg.
«81% участников опроса высказались против того, чтобы Европейский союз и входящие в него страны закупали оружие для Украины, и столько же — против запрета на въезд российских туристов в Европу. Лишь 16% и 17% респондентов соответственно согласны с этими двумя предложениями», — говорится в сообщении Szazadveg.
В нем также отмечается, что, согласно опросу, «подавляющее большинство респондентов (78%) не поддерживают запрет на импорт российской нефти в Европу, обучение украинских солдат силами Европейского союза (77%), запрет на импорт российского газа и постоянный отказ от российского газа (75%), запрет на импорт российского топлива и сырья для атомных электростанций (74%)». «Венгры также выступают против запрета на импорт российского угля (71%), запрета на импорт товаров и услуг из России в Европу (70%), запрета на полеты российских гражданских самолетов из Европы (68%) и запрета на поставки европейских товаров и услуг в Россию (67%)», — уточнили эксперты будапештского исследовательского центра.
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