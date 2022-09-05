Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада
14:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. Об этом он заявил в выступлении в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Многие говорят, что доходы России только выросли [в результате ограничений ЕС], но санкции не могут подействовать немедленно. Россия продолжает использовать свои месторождения, но важно понимать, что они истощаются. Наши санкции очень действенны, они не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения. Месторождения в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала», — полагает Боррель.
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