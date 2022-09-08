Пойти «за ягодами и грибами» в приграничную с РФ зону финским и другим журналистам больше не дадут

22:00 Источник: Интерфакс

Власти Финляндии закрыли для международных и финских СМИ пограничную зону на границе с Россией.

"Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны", - сообщил в четверг порталу телерадиовещания Yle заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Нововведение связано с действиями России в отношении Украины, а также с заявкой Финляндии на вступление в НАТО.



Для посещения пограничной зоны ранее было необходимо получить у погранохраны разрешение, оно выдавалось на более либеральной основе. Сейчас же, например, собирать грибы и ягоды, а также посещать погранзону журналистам для знакомства с деятельностью пограничников непосредственно на границе больше не удастся.

"Визит СМИ в пограничную зону также может быть неуместным, так как интервью может проводиться за ее пределами или в пунктах пропуска через границу", - считает Луккари.