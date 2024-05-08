ВСУ пытаются оправдать поставки западного оружия ударами по гражданским объектам — Марочко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом по нефтебазе в Луганске попытались показать Западу, что «не зря» получают их ракеты. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики сейчас пытаются показать Западу, что выделены ракеты не зря и что они могут наносить удары по глубоко тыловым районам, но только, как обычно, используют террористические методы и наносят удары по сугубо гражданским объектам. Эта нефтебаза не использовалась нашими военнослужащими и, естественно, об этом украинские военачальники умалчивают при докладах в Вашингтон», — сказал он.