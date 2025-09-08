Сбер успешно мигрировал с Pega Platform на решения от СберТеха
11:55 08.09.2025
В рамках стратегии импортозамещения Сбер перевел собственную автоматизированную систему «Безбумажный мидл-офис» на российское программное обеспечение. Банк отказался от использования зарубежной платформы Pega Platform и внедрил решение, разработанное на базе продуктов цифровой платформы Platform V от СберТеха. Система автоматизирует важнейшие для различных процессов задачи, в том числе хранение, распознавание, маршрутизацию и обработку документов.
«За время реализации проекта было модернизировано более 20 бизнес-процессов, затронувших работу 15 кросс-функциональных команд, – Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка. – Свыше 70 тыс. сотрудников перешли на новые интерфейсы, позволяющие ежемесячно обрабатывать порядка 2 млн задач. Стоит отметить высокий уровень безопасности и производительности программных продуктов СберТеха, а также максимальную вовлеченность команды разработчика в проект вендорозамещения. Благодаря этому переход на российские решения состоялся оперативно и бесшовно».
Управление функциональными задачами в системе осуществляется с помощью Platform V Flow — BPM-системы, которая предназначена для моделирования, автоматизации, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов. С помощью этого инструмента можно проектировать процессы в визуальном редакторе, оркестрировать сервисы и работать с пользовательскими задачами. На базе Platform V Flow создано более 100 исполняемых моделей — описаний, определяющих порядок выполнения задач, назначение исполнителей и другие параметры бизнес-процессов.
Работу автоматизированной системы также обеспечивает серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server, гарантирующая отказоустойчивость даже при самых высоких нагрузках. Система управления базами данных Platform V Pangolin DB поддерживает высокий уровень безопасности хранимой информации. Решение Platform V DropApp защищает контейнерные приложения от несанкционированного доступа, упрощает управление ими, снижает ресурсозатраты за счет масштабирования приложений в зависимости от нагрузки. А инструмент Platform V Monitor применяется для построения отчетов по прикладным и инфраструктурным метрикам в целях повышения эффективности эксплуатации ИТ-систем.
