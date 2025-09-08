Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — более 170, «Центр» — свыше 455, на направлении «Восток» — до 215 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих.