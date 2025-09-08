Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
13:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — более 170, «Центр» — свыше 455, на направлении «Восток» — до 215 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 15:00 08.09.2025
- Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
- 14:32 08.09.2025
- ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
- 14:12 08.09.2025
- Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
- 14:00 08.09.2025
- ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
- 13:20 08.09.2025
- Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
- 13:05 08.09.2025
- У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
- 13:00 08.09.2025
- Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
- 12:45 08.09.2025
- Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
- 12:32 08.09.2025
- Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
- 12:20 08.09.2025
- Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать