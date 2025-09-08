0
0
180
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — более 170, «Центр» — свыше 455, на направлении «Восток» — до 215 и «Днепр» — свыше 60 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
1
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
0
98
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
124
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
150
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
202
13:05 08.09.2025
У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
0
228
13:00 08.09.2025
Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
0
206
12:45 08.09.2025
Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
0
226
12:32 08.09.2025
Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
0
240
12:20 08.09.2025
Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
0
257

Возврат к списку