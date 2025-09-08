0
НОВОСТИ

У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев

13:05 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Хельсинки дает все основания для пересмотра Москвой отказа от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

Политик отметил, что после вступления в НАТО финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года. «Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», — подчеркнул Медведев, отметив, что иначе встает вопрос о действительности самих этих договоров.

«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — написал Медведев.

