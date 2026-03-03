0
НОВОСТИ

Сейчас вряд ли можно говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби — Песков

14:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент в связи с ситуацией на Ближнем Востоке вряд ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби.

«Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи [по мирному урегулированию на Украине] в Абу-Даби, по понятным причинам», — заметил представитель Кремля, отвечая на брифинге на вопрос по поводу даты и места проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта.

