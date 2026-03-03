Цена нефти Brent на бирже ICE растет более чем на 5%

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:56 мск, стоимость Brent росла на 4,24%, до $81,04 за баррель.

К 12:14 мск Brent ускорила рост до $82,03 за баррель (+5,52%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года рос на 5,48% — до $75,13 за баррель.