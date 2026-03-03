0
НОВОСТИ

Серия взрывов произошла в районе Иерусалима — AFP

13:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов было слышно в районе израильского Иерусалима, сообщило агентство AFP.

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила о новом залпе ракет в сторону объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.

