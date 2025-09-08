0
НОВОСТИ

Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ

12:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руанда рассчитывает стать хабом по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на африканском континенте. Об этом сообщила газета The New Times.

По ее данным, власти страны реализуют стратегию по формированию в Кигали центра беспилотных технологий в сотрудничестве с компанией TRL Space Rwanda, входящей в состав чешской корпорации TRL Group. Генеральный директор компании Петр Капоун отметил, что TRL Space Rwanda намерена к 2030 году закрепить за Руандой статус центра беспилотников. «Мы пришли в Руанду с целью сделать ее центром по производству спутников и дронов в Африке. Сейчас, спустя два года, у нас есть целая команда инженеров. В следующем году мы планируем начать производство, чтобы к 2030 году поставлять конечную продукцию, изготовленную в Руанде», — приводит его слова издание.

Еще одним крупным игроком на рынке БПЛА в стране является американская компания Zipline, выпускающая дроны медицинского назначения для доставки лекарств и донорских материалов в отдаленные районы. Как отмечает The New Times, Zipline также намерена к 2026 году запустить в Руанде сервис беспилотной доставки на дом.

4 сентября Руанда первой в Африке провела показательные полеты беспилотного аэротакси. Продемонстрированный электрический беспилотник EH216-S рассчитан на два человека, его максимальная скорость составляет 130 км/ч, а дальность полета достигает 35 км. По словам министра инфраструктуры страны Джимми Гасоре, инициатива по запуску аэротакси позиционирует Руанду как континентальный центр испытаний и внедрения передовых авиационных технологий, в котором ее экономика будет «более динамичной благодаря инновационным транспортным решениям».

