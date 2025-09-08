0
0
44
НОВОСТИ

Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков

13:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну. Об этом заявил в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, наверное, можно сказать одно: вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 08.09.2025
У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
0
65
13:00 08.09.2025
Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
0
66
12:45 08.09.2025
Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
0
107
12:32 08.09.2025
Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
0
141
12:20 08.09.2025
Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
0
160
12:05 08.09.2025
Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев — посол в РФ
0
182
12:00 08.09.2025
Финляндия проводит курс на подготовку к войне с РФ — Медведев
0
210
11:55 08.09.2025
Сбер успешно мигрировал с Pega Platform на решения от СберТеха
0
178
11:32 08.09.2025
Сырский признал многократное превосходство ВС РФ
0
245
11:20 08.09.2025
Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT
0
247

Возврат к списку