Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
13:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну. Об этом заявил в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом, наверное, можно сказать одно: вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:05 08.09.2025
- У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
- 13:00 08.09.2025
- Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
- 12:45 08.09.2025
- Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
- 12:32 08.09.2025
- Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
- 12:20 08.09.2025
- Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
- 12:05 08.09.2025
- Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев — посол в РФ
- 12:00 08.09.2025
- Финляндия проводит курс на подготовку к войне с РФ — Медведев
- 11:55 08.09.2025
- Сбер успешно мигрировал с Pega Platform на решения от СберТеха
- 11:32 08.09.2025
- Сырский признал многократное превосходство ВС РФ
- 11:20 08.09.2025
- Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать