Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну. Об этом заявил в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, наверное, можно сказать одно: вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», — сказал представитель Кремля.