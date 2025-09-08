Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев — посол в РФ
12:05 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый этап поставок российского газа в Иран начнется через несколько месяцев, в ближайшее время в Тегеран прибудет делегация из РФ для обсуждения вопроса цены. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
«Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», — приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил Джалали, все вопросы, кроме цены, уже решены.
По его словам, первый этап стартует «через несколько месяцев, но для второго и третьего потребуется инфраструктура». «И было решено, что инвестиции в создание инфраструктуры будет вкладывать Россия», — добавил посол.
НОВОСТИ
- 13:20 08.09.2025
- Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
- 13:05 08.09.2025
- У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
- 13:00 08.09.2025
- Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
- 12:45 08.09.2025
- Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
- 12:32 08.09.2025
- Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
- 12:20 08.09.2025
- Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
- 12:00 08.09.2025
- Финляндия проводит курс на подготовку к войне с РФ — Медведев
- 11:55 08.09.2025
- Сбер успешно мигрировал с Pega Platform на решения от СберТеха
- 11:32 08.09.2025
- Сырский признал многократное превосходство ВС РФ
- 11:20 08.09.2025
- Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать