Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев — посол в РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый этап поставок российского газа в Иран начнется через несколько месяцев, в ближайшее время в Тегеран прибудет делегация из РФ для обсуждения вопроса цены. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», — приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил Джалали, все вопросы, кроме цены, уже решены.

По его словам, первый этап стартует «через несколько месяцев, но для второго и третьего потребуется инфраструктура». «И было решено, что инвестиции в создание инфраструктуры будет вкладывать Россия», — добавил посол.