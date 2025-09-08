Финляндия проводит курс на подготовку к войне с РФ — Медведев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — указал Медведев.