Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате взрыва на одном из предприятий города Копейска Челябинской области выросло с 10 до 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», — говорится в сообщении.