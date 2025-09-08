Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
12:45 08.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Каждое «окно» отражало философию компании: карьерные перспективы, путь самореализации и ценности, на которых строится долгосрочное развитие. Для HR-бренда Сбера это ключевая метафора — окно в будущее, которое опирается на традиции и открывает новые горизонты для талантов.
Фестиваль «Жатва» стал площадкой, где искусство соединилось с народными корнями, а философия Сбера получила визуальное воплощение.
