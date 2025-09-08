Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье

12:45

Фото пресс-службы Сбера

В Черноземье впервые прошёл масштабный фестиваль современного искусства и народного творчества «Жатва». Событие стало символом диалога поколений, где культурное наследие встретилось с актуальными формами самовыражения. Сбер представил уникальную экспозицию — арт-инсталляции «окна возможностей».

Каждое «окно» отражало философию компании: карьерные перспективы, путь самореализации и ценности, на которых строится долгосрочное развитие. Для HR-бренда Сбера это ключевая метафора — окно в будущее, которое опирается на традиции и открывает новые горизонты для талантов.

Фестиваль «Жатва» стал площадкой, где искусство соединилось с народными корнями, а философия Сбера получила визуальное воплощение.