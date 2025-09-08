Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство водки в России в январе — августе 2025 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,1 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 18,5% — до 4,85 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В общем производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 10,7% и составило 104,39 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 5,6% — до 67,13 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции — на 88%, до 1 млн дал.

Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 6,2%, до 11,4 млн дал. Производство других спиртных напитков сократилось на 4,2% — до 5,79 млн дал.

Рост производства также показали виноградные, игристые и ликерные вина. Так, выпуск виноградных вин вырос на 12%, до 23,87 млн дал, шампанских — на 12,9%, до 10,4 млн дал, ликерных — на 1,9%, до 841,5 тыс. дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 72,7% — до 50,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 63,2%, до 14,1 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 80,9% — до 997,5 тыс. дал.