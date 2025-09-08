0
0
75
НОВОСТИ

Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%

13:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство водки в России в январе — августе 2025 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,1 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 18,5% — до 4,85 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В общем производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 10,7% и составило 104,39 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 5,6% — до 67,13 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции — на 88%, до 1 млн дал.

Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 6,2%, до 11,4 млн дал. Производство других спиртных напитков сократилось на 4,2% — до 5,79 млн дал.

Рост производства также показали виноградные, игристые и ликерные вина. Так, выпуск виноградных вин вырос на 12%, до 23,87 млн дал, шампанских — на 12,9%, до 10,4 млн дал, ликерных — на 1,9%, до 841,5 тыс. дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 72,7% — до 50,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 63,2%, до 14,1 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 80,9% — до 997,5 тыс. дал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
33
13:05 08.09.2025
У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
0
65
12:45 08.09.2025
Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
0
107
12:32 08.09.2025
Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
0
141
12:20 08.09.2025
Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
0
160
12:05 08.09.2025
Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев — посол в РФ
0
182
12:00 08.09.2025
Финляндия проводит курс на подготовку к войне с РФ — Медведев
0
210
11:55 08.09.2025
Сбер успешно мигрировал с Pega Platform на решения от СберТеха
0
178
11:32 08.09.2025
Сырский признал многократное превосходство ВС РФ
0
245
11:20 08.09.2025
Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT
0
247

Возврат к списку