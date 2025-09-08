0
0
107
НОВОСТИ

Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT

11:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 92 американских наемника были убиты в бою в ходе украинского конфликта. Об этом говорится в статье газеты The New York Times, посвященной пребыванию американских солдат удачи на Украине.

Издание отмечает, что с 2022 года на Украину могли прибыть «от одной тысячи до нескольких тысяч» американцев. Со ссылкой на данные Музея истории Украины во Второй мировой войне газета сообщила, что не менее 92 «добровольцев» были уничтожены в ходе боевых действий.

The New York Times утверждает, что зарплата наемников из США ничем не отличается от зарплат украинских военных: базовая ставка составляет $1 тыс. в месяц, кроме того за так называемые боевые можно заработать еще $3 тыс. в месяц. При этом часть из них после первого же боя просит о переводе на другую работу, например, в логистику. Говоря о контингенте американских наемников, газета отмечает, что многие из них прошли службу в армии США.

Кроме того, The New York Times утверждает, что правительство США, «стремясь избежать любых намеков на прямое столкновение с российскими вооруженными силами», практически не оказывает никакой помощи «добровольцам». Поддержка наемникам идет якобы только от некоммерческих организаций, которые, в частности, отправляют останки уничтоженных наемников домой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 08.09.2025
Сырский признал многократное превосходство ВС РФ
0
79
11:05 08.09.2025
Гражданин Азербайджана задержан в Ставропольском крае за подготовку терактов
0
126
11:00 08.09.2025
В телефонах пленных ВСУ обнаружены видео расстрелов машин с гражданскими
0
145
10:32 08.09.2025
В России раскрываемость IT-преступлений приблизилась к 30% — МВД
0
182
10:20 08.09.2025
Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков
0
204
10:09 08.09.2025
Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией
0
194
10:05 08.09.2025
Лула да Силва становится лидером борьбы глобального Юга против тарифных мер США — эксперт
0
220
10:00 08.09.2025
Предостережения из-за роста цен на продукты получили 5 300 компаний за полгода — Краснов
0
204
09:32 08.09.2025
Президент Венесуэлы отдал приказ о мобилизации 25 тыс. военнослужащих
0
232
09:20 08.09.2025
Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован
0
253

Возврат к списку