Не менее 92 американских наемников были уничтожены на Украине с начала конфликта — NYT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 92 американских наемника были убиты в бою в ходе украинского конфликта. Об этом говорится в статье газеты The New York Times, посвященной пребыванию американских солдат удачи на Украине.

Издание отмечает, что с 2022 года на Украину могли прибыть «от одной тысячи до нескольких тысяч» американцев. Со ссылкой на данные Музея истории Украины во Второй мировой войне газета сообщила, что не менее 92 «добровольцев» были уничтожены в ходе боевых действий.

The New York Times утверждает, что зарплата наемников из США ничем не отличается от зарплат украинских военных: базовая ставка составляет $1 тыс. в месяц, кроме того за так называемые боевые можно заработать еще $3 тыс. в месяц. При этом часть из них после первого же боя просит о переводе на другую работу, например, в логистику. Говоря о контингенте американских наемников, газета отмечает, что многие из них прошли службу в армии США.

Кроме того, The New York Times утверждает, что правительство США, «стремясь избежать любых намеков на прямое столкновение с российскими вооруженными силами», практически не оказывает никакой помощи «добровольцам». Поддержка наемникам идет якобы только от некоммерческих организаций, которые, в частности, отправляют останки уничтоженных наемников домой.