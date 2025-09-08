0
НОВОСТИ

Сырский признал многократное превосходство ВС РФ

11:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах в 3-6 раз, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <…> может преобладать в 4-6 раз», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, август стал для ВСУ «месяцем больших испытаний». «Наиболее угрожающими» Сырский назвал сразу четыре направления: красноармейское (украинское название — покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское. «На совещании говорили также о проблемных вопросах и предложениях по их решению. Определил конкретные задачи на следующий период», — добавил главком.

Сырский также сообщил, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру. «Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса обретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности», — отметил он.

