Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО с 8 до 11 утра сбили 12 украинских БПЛА над Крымом и один — над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«8 сентября в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.