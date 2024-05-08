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На Запорожье до 20 раз фиксировали присутствие франкоговорящих наемников ВСУ — Рогов

12:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До двух десятков случаев присутствия франкоговорящих иностранных наемников было зафиксировано в Запорожской области. Как сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, при этом лидерами по числу наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе являются поляки и грузины.

«Были франкоговорящие наемники, но без каких-либо французских нашивок. Как белые, так и темнокожие, таких случае было до двух десятков в Запорожской области. <…> Лидерами по числу иностранных наемников на запорожском фронте являются поляки, грузины и ичкерийцы (сторонники самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия — прим. ТАСС). Они были в Орехове, Гуляйполе и в самом городе Запорожье, были расположения в Камышевахе и Кушугуме», — сказал Рогов.

По его словам, точное их количество на линии боевого соприкосновения сложно определить. «Количество этих наемников плавающее, они появляются на линии соприкосновения спорадически, поэтому нельзя сказать, что боевики из Грузии или поляки держат линию фронта», — отметил Рогов.

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