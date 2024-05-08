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НОВОСТИ

Украинцев предупредили о возможных отключениях света вечером по всей стране

12:20 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Веерные отключения света по всей Украине возможны сегодня в вечерние часы из-за новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщает национальная компания «Укрэнерго». По ее данным, запрошена аварийная помощь из энергосистем европейских партнеров.

«Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Информацию о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, обнародуют на официальных страницах местных облэнерго.

В «Укрэнерго» пояснили, что причина — дефицит в энергосистеме, который возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций. В компании отметили, что на сегодняшний день будет запрашиваться аварийная помощь из энергосистем европейских соседей.

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