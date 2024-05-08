Лидеры ЕС недовольны итогами деятельности фон дер Ляйен на посту главы ЕК — СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС недовольны результатами деятельности Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung.

По ее информации, представители руководства многих стран Евросоюза, ранее поддерживавшие фон дер Ляйен, теперь выражают недовольство итогами ее деятельности. В частности, главы стран ЕС недовольны ослаблением европейской экономики и зацикленностью ЕК на климатической политике. Кроме того, некоторые из них обвиняют фон дер Ляйен в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Как пишет издание, в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК особенно поддерживал президент Франции Эмманюэль Макрон, однако теперь и он подвергает ее критике. Недавно французский лидер заявил, что деятельность председателя Еврокомиссии не должна быть «чрезмерно политизированной».

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подвергла фон дер Ляйен критике за то, что она не внесла никакого вклада в решение важнейших проблем, стоящих перед Евросоюзом, в том числе не заботилась о безопасности Европы. Кроме того, по ее мнению, глава ЕК недостаточно привержена военному сотрудничеству и укреплению ЕС.