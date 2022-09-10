Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Минска
19:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня Севастополь и Минск заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Евгеньевичем Кухаревым подписали соответствующий документ. Для нас это исторически важный момент. Мы давно вели переговоры с городом-героем Минском, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве», — написал он.
Губернатор пояснил, что речь идет об экономическом направлении: экспорте и импорте продукции. Также соглашение включает вопросы городского хозяйства, проекты в гуманитарной сфере: сотрудничество в области культуры, образования, науки, молодежной политики, патриотического воспитания.
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