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Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Минска

19:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Минска и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает торговые связи и проекты в гуманитарной сфере, сообщил в своем телеграм-канал в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня Севастополь и Минск заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Евгеньевичем Кухаревым подписали соответствующий документ. Для нас это исторически важный момент. Мы давно вели переговоры с городом-героем Минском, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве», — написал он.

Губернатор пояснил, что речь идет об экономическом направлении: экспорте и импорте продукции. Также соглашение включает вопросы городского хозяйства, проекты в гуманитарной сфере: сотрудничество в области культуры, образования, науки, молодежной политики, патриотического воспитания.

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