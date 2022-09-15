Пандемия не помешала Путину и Си Цзиньпину всегда оставаться на связи — Песков
11:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время были на связи даже в период пандемии, заверил журналистов в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Отношения [России и Китая] многофакторные, они очень разветвленные, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов, лидеры все время были на связи», — сказал Песков.
По его словам, «никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы не было».
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