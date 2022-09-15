Пандемия не помешала Путину и Си Цзиньпину всегда оставаться на связи — Песков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время были на связи даже в период пандемии, заверил журналистов в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отношения [России и Китая] многофакторные, они очень разветвленные, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов, лидеры все время были на связи», — сказал Песков.

По его словам, «никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы не было».