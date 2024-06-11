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Страны «Бухарестской девятки» обсуждают возможность исключения Венгрии — FT

12:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) рассматривают возможность исключения Венгрии из группы за ее позицию по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, на недавних встречах объединения Венгрия наложила вето на совместные решения группы, касающиеся увеличения помощи Украине, в том числе военной по линии НАТО, а также ускорения рассмотрения заявки Киева на вступление в альянс.

Во вторник в Риге пройдет саммит «Бухарестской девятки», при этом Венгрия отказывается поддержать проект совместного заявления, которое согласовали остальные участники встречи. По утверждению одного из собеседников FT, обсуждение вопроса об исключении Будапешта из формата носит «очень серьезный характер». «Возможно, мы встречается в таком составе последний раз», — добавил он.

Другой собеседник также отметил, что последние встречи «девятки» сопровождались тяжелыми дискуссиями, поэтому, по его мнению, будущие встречи будет сложно организовать, если страны не станут более готовыми к сотрудничеству.

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