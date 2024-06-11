Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» — Бортников
13:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, который произошел в марте. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.
«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном „Крокус сити холле“, — сказал он. Фрагмент видео выступления Бортникова распространил информационный центр НАК.
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