Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» — Бортников

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, который произошел в марте. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном „Крокус сити холле“, — сказал он. Фрагмент видео выступления Бортникова распространил информационный центр НАК.