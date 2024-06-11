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НОВОСТИ

В Киеве признали, что люди активно возвращаются с Украины в освобожденную РФ Запорожскую область

13:20 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше жителей, ранее уехавших на территорию Украину, возвращаются в освобожденные силами РФ районы Запорожской области, признал глава подконтрольной Киеву части региона Иван Федоров.

«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно [говоря], измеряем температуру», — ответил он в интервью изданию «Телеграф» на вопрос о том, сколько человек возвращаются на освобожденные российскими силами территории Запорожской области. Федоров назвал сложившуюся ситуацию недоработкой украинских властей.

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