В Киеве признали, что люди активно возвращаются с Украины в освобожденную РФ Запорожскую область

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше жителей, ранее уехавших на территорию Украину, возвращаются в освобожденные силами РФ районы Запорожской области, признал глава подконтрольной Киеву части региона Иван Федоров.

«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно [говоря], измеряем температуру», — ответил он в интервью изданию «Телеграф» на вопрос о том, сколько человек возвращаются на освобожденные российскими силами территории Запорожской области. Федоров назвал сложившуюся ситуацию недоработкой украинских властей.